Sir Antonio Pappano | Da piccolo preferivo il calcio al pianoforte Oggi per me in Italia esiste solo il Napoli

La Stampa intervistaSir Antonio Pappano uno dei maggiori direttori d’orchestra contemporanei. Pur essendo nato nella contea di Essex mantiene un forte spiritono, quello trasmessogli dai genitori emigrati da Castelfranco in Miscano, in provincia di Benevento. In questi giorni è in tournée proprio incon la Chamber Orchestra of Europe – solista alBertrand Chamayou. Nella sua carriera ha diretto perfino il concerto dell’incoronazione di re Carlo III all’Abbazia di Westminster.Nel 2012 è stato nominato “Baronetto di Sua Maestà” dalla regina Elisabetta«Conservo gelosamente il ricordo di essere stato a Buckingham Palace assieme a mio fratello e a mia madre che, da buona mamma meridionale, era fuori di sé dalla gioia»La sua è una carriera prestigiosa e costellata di riconoscimenti, è vero che da bambino allo studio delpreferiva il gioco del pallone?«Ebbene sì! Ed ero persino abbastanza bravo, nondimeno da piccoli si sognano tante cose.