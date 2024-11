Ilgiorno.it - Senna Lodigiana, scuolabus sbanda ed esce di strada: il conducente era ubriaco

Leggi l'articolo completo su Ilgiorno.it

(Lodi) – Era molto probabilmenteal volante l'autista dellodi una ditta esterna il quale stava effettuando il servizio di trasporto alunni per conto del comune diche, questa mattina lunedì 11 novembre attorno alle 9, lungo il rettilineo della provinciale 126, a poche centinaia di metri dall'ingresso del paese, hato lateralmente, abbattendo un cartellole e uscendo dirimanendo poi piegato sul cigliole a un passo da un campo coltivato. Fortunatamente il mezzo da 32 posti era completamente vuoto: gli alunni erano già stati portati a scuola. L'uomo al volante, un 61enne, non dipendente delComune, non è rimasto ferito anche se sul posto l'ambulanza del 118 è arrivata. I carabinieri hanno effettuato le verifiche del caso e successivamente il mezzo è stato spostato.