Unlimitednews.it - Sciuto “Oggi mostriamo il Politecnico che non ti aspetti”

Leggi l'articolo completo su Unlimitednews.it

MILANO (ITALPRESS) – “volevo mostrare ilche non è sempre quello ti. Far vedere come la tecnologia, il lavoro che noi facciamo in ricerca, formazione e innovazione sono legati anche allo sport. Per gli atleti ma non solo, perché nel caso delle persone con disabilità, il lavoro sulla biomeccanica e sulle protesi è fondamentale”, ha detto la rettrice deldi Milano, Donatella, a margine dell’inaugurazione del 162mo anno accademico.xh7/ads/gslUnlimited News - Notizie dal mondo