Sci alpino sette azzurre convocate per Levi in vista del primo slalom stagionale

Leggi l'articolo completo su Sportface.it

Il direttore tecnico Gianluca Rulfi ha convocatoatlete per il periodo di allenamento in programma fino al 14 novembre a, in Finlandia, dove andrà in scena ildi Coppa del mondo. Si tratta di Martina Peterlini, Marta Rossetti, Giorgia Collomb, Beatrice Sola, Lara Della Mea, Vera Tschurtschenthaler e Lucrezia Lorenzi che saranno impegnate in gara sabato 16 novembre. Chi non ci sarà è Emilia Mondinelli, alle prese con il recupero da un infortunio al ginocchio. SciperindelSportFace.