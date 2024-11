Scaroni in vena di scherzi | Mi dà un’emozione incredibile essere il presidente dell’unica squadra di Milano

Leggi l'articolo completo su Ilnerazzurro.it

Durante l’inaugurazione della mostra fotografica en plein air “125 anni di Milan” al Flagship Store di via Dante a, Paoloha espresso il suo orgoglio nel guidare il club rossonero da sette anni. Non ha mancato di lanciare una frecciatina all’Inter, affermando: “Èilveradi”. Ha poi aggiunto: “Sono undi lungo corso, non è stato un incarico episodico. Ho avuto il privilegio di festeggiare i 120 anni del club, e oggi celebro i 125 anni”.