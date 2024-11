Sbircialanotizia.it - Sanità, Marino (Unindustria): “Nuove tariffe per specialistica ambulatoriale non sostenibili”

Leggi l'articolo completo su Sbircialanotizia.it

Il Vicepresidente della sezionedi: ''Ministero le riveda'' “Leemanate dal Ministero della Salute per le prestazioni del Servizio Sanitario Nazionale (Ssn) rischiano di essere inapplicabili per i fornitori del servizio pubblico. La lorotà economica è gravemente compromessa, con un impatto da 550 milioni di euro che il Ssn non .