Ilgiorno.it - San Martino. Inaugurato il nuovo maniero

Grande emozione per i contradaioli di Sanche, dopo la cerimonia dell’investitura presso la chiesetta di contrada, si sono riuniti davanti alper inaugurare una nuova postazione Dae, seguita dall’apertura ufficiale delrinnovato. "È stato un progetto ambizioso - ha dichiarato il gran priore Mietta Favari - realizzato grazie alla generosa partecipazione di negozianti, aziende e contradaioli". L’obiettivo iniziale era l’acquisto di un defibrillatore, ma l’ampia risposta del territorio ha permesso di procurarne tre: uno già installato davanti ale disponibile alla comunità; il secondo sarà posizionato presso la salumeria Vedani di via 29 Maggio, e il terzo, come anticipato al sindaco, verrà messo vicino alla scuola elementare Giuseppe Mazzini. Christian Sormani