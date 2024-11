Oasport.it - Rugby, Capuozzo e Ruzza in dubbio per Italia-Georgia

La sconfitta di Udine contro l’Argentina non ha lasciato solo il morale degli azzurri a terra, ma rischia di costare caro anche in vista della prossima sfida dell’Ital, che domenica prossima a Genova ospiterà la.Ange, uscito al 7’ in seguito a un trauma cranico, non presenta problematiche dal punto di vista clinico. Sarà rivalutato nei prossimi giorni in coerenza con i protocolli internazionali in vigore per il rientro in campo, come dice il comunicato stampa della Fir.Federico, uscito al 44’, ha riportato un trauma costale e anche lui sarà rivalutato nei prossimi giorni per verificare l’evoluzione dell’infortunio. Entrambi i giocatori, dunque, sono in forteper la partita contro lae anche quello con gli All Blacks una settimana dopo.Nessun problema, come aveva anticipato lui stesso in conferenza stampa, per Michele Lamaro, con il capitano azzurro che già pensa alla prossima partita.