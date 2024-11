Romatoday.it - "Rubano nelle auto": l'avviso multilingue che allerta il quartiere

Leggi l'articolo completo su Romatoday.it

Tutti in guardia. Via Benedetto XIV, via Nicolò V, viale Vaticano. Siamo dalle parti di Borgo Pio, non molto distanti dal Vaticano. E qualcuno ha segnalato di non lasciare i bagagli delle. Perché "rompono i vetri e li". Il tutto messo nero su bianco su un cartello e rilanciato