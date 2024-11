Trentotoday.it - Ruba in un negozio e poi spintona le commesse

Leggi l'articolo completo su Trentotoday.it

Una donna di 32 anni, originaria del Marocco, è stata arrestata dai carabinieri del radiomobile di Trento per rapina impropria presso un esercizio commerciale in via Oss-Mazzurana. Secondo i militari, la donna aveva sottratto dagli scaffali alcuni prodotti ma, mentre cercava di allontanarsi.