Roma Sabatini | Una squadra di calcio non appartiene a nessuno se non ai tifosi

Leggi l'articolo completo su Sportface.it

“Sono un dirigente calcistico e non posso entrare nel merito della questione della, non sarebbe corretto. Ma unadinon, se non ai. Sul nuovo allenatore spero che richiamino Daniele De Rossi, perché se lo merita. Ha dato motivazione e gioco molto positivo”. Lo ha detto il dirigente sportivo Walter, intervenuto a ‘La Politica nel Pallone’ su Rai Gr Parlamento.: “Unadinon, se non ai” SportFace.