Calcionews24.com - Roma, parte il totonome per il sostituto di Juric: le ultime e la decisione su De Rossi

Leggi l'articolo completo su Calcionews24.com

In casasaranno giorni importanti di valutazione dove dovrà necessariamente uscire il nome del nuovo tecnico Laesoneradopo la sconfitta con il Bologna. Dopo 11 partite tra Serie A ed Europa League, il tecnico croato è arrivato al capolinea della sua avventura in giallorossa, vissuta tutt’altro che in maniera tranquilla. Naturalmente .