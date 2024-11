Sbircialanotizia.it - Roma, Juric esonerato: serve terzo allenatore in anno nero

Leggi l'articolo completo su Sbircialanotizia.it

Secondo licenziamento dopo quello di De Rossi. Mancini, Garcia, Ranieri, Allegri: i nomi in ballo Laha perso in casa con il Bologna ed ha aperto un'altra crepa nella sua crisi con il secondo esodi unin meno di due mesi. Dopo la decisione di mandare via Daniele De Rossi, con sole .