Ilfattoquotidiano.it - Roma, il caso del Frecciargento partito con 50 minuti di anticipo “per non arrivare in ritardo”. Lasciati a piedi decine di passeggeri

Leggi l'articolo completo su Ilfattoquotidiano.it

Venerdì 8 novembre il treno-Genova delle 16:20 è– visibilmente vuoto e con 50di– lasciando a terradi. La disavventura, raccontata da La Stampa, ha visto i viaggiatori arrivati prima delle 16:20 scoprire che il treno era giàalle 15:30 senza alcun preavviso. Alla richiesta di spiegazioni, il personale di Trenitalia ha consigliato aidi prendere la Freccia Bianca delle 16:57, senza però garantire loro un posto a sedere.Trenitalia ha giustificato l’della partenza spiegando che il treno non poteva percorrere la linea ad alta velocità trae Firenze a causa di lavori urgenti e, per evitare diina Genova, si era deciso di farlo partire prima. Resta però il dubbio sul motivo per cui inon siano stati informati adeguatamente.