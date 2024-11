Calciomercato.it - Roma, Hummels è sempre più un caso: un club lo ‘scarta’

Il futuro di Matsresta in bilico: finora il difensore ha giocato appena ventitré minuti in Serie ATenutoai margini dall’ex tecnico dellaIvan Juric, per Matssi è profilata la possibilità di un clamoroso ritorno in patria.La verità sul ritorno di Matsal Borussia Dortmund (LaPresse) – Calciomercato.itIn casatiene banco ilrelativo a Mats. L’esperto difensore tedesco, ingaggiato a inizio settembre dalla lista degli svincolati, doveva rappresentare un innesto di spessore per la compagine giallorossa, ma finora ha passato la maggior parte del tempo in panchina. Inclusa la sfida di ieri col Bologna, il giocatore campione del Mondo nel 2014 ha collezionato un solo gettone di presenza, per un totale di appena 23? trascorsi in campo.Una sola apparizione nella pesante sconfitta per 5-1 maturata sul campo della Fiorentina lo scorso 27 ottobre, con tanto di sfortunato autogol quattro minuti dopo il suo ingresso in campo per Mats, il quale il 4 settembre ha firmato un contratto annuale – dunque con scadenza al 30 giugno 2025 – con la società giallorossa.