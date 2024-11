Sbircialanotizia.it - Roma, caos allenatore. Dybala in vacanza in Toscana?

Leggi l'articolo completo su Sbircialanotizia.it

L'argentino non è stato convocato dall'Albiceleste di Scaloni Mentre laè sempre più nel, Paulosi concede una gita fuori porta. L'argentino, grande assente nella partita persa contro il Bologna, è alle prese con l'ennesimo guaio fisico della sua stagione e non è stato convocato, per la seconda volta consecutiva, dal ct .