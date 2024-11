Lookdavip.tgcom24.it - Rihanna versione mamma: la pop star posa con i figli (e i bigodini)

Sarà pure una popamatissima e un’imprenditrice di successo, ma prima di tuttoè una. Gli impegni professionali non la distolgono dal suo ruolo e anzi, se riesce a coniugare le due cose tanto meglio: e così le coccole con isul lettone diventano lo spunto per il lancio dei nuovi pigiamoni Savage x Fenty. Il suo è coordinato con quelli dei due bimbi che ha avuto da Asap Rocky: le immagini condivise suo social mostrano un quadretto davvero dolcissimo.Le foto in pigiama con icon iin testa, pigiama e gioielli vistosi:si mostra così ai follower mentre sul lettone dal gusto barocco con coperta leopardata si spupazza RZA Athelston Mayers e Riot Rose Mayers, iche ha avuto da Asap Rocky. “Sì lo so, siamo ufficialmente una di quelle famiglie che si veste coordinata per le vacanze” ha scritto la pope imprenditrice, bellissima anche incasalinga disperata.