Ilgiorno.it - Rientra il proprietario. Ladri di appartamento scappano dalla finestra

Leggi l'articolo completo su Ilgiorno.it

Incontro ravvicinato con i. Il padrone di casa, un uomo sulla cinquantina che abita da solo,ndo a casa a tarda ora, l’altra notte, ha sorpreso due sconosciuti, incappucciati, che stavano frugando nel suo, in uno stabile in via Barbieri. Non hanno per fortuna avuto una reazione violenta e, senza tramutare il furto in rapina, si sono dati a precipitosa fuga, uscendostessa, al piano terra, che avevano forzato per entrare. Avevano già trovato alcuni gioielli d’oro, per un valore del bottino ancora da quantificare. Sul posto sono stati subito chiamati i carabinieri, ma nel frattempo i malviventi erano già riusciti a far perdere le proprie tracce. I militari hanno avviato le indagini per identificare i responsabili, forse una ‘batteria’ diche conoscono la zona.