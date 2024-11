Trevisotoday.it - Reti anti-bivacchi nel parcheggio dell'Appiani, 30 migranti allontanati

Leggi l'articolo completo su Trevisotoday.it

Dalla prima mattinata di oggi, 11 novembre, gli operai comunali stanno posizionando alcunein metallo per isolare una parte delsotterraneo, il mezzanino, che da anni viene utilizzato come dormitorio da migr, soprattutto da India, Pakistan e Sri Lanka che non.