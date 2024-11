Regolamento Champions League maschile 2025 volley | la nuova formula come funziona

Leggi l'articolo completo su Sportface.it

Ildella Cev2024/di: ecco lae tutto quel che serve sapere. Le migliori squadre d’Europa sono pronte a sfidarsi nella lunga rincorsa al titolo della massima competizione continentale per club. Le venti squadre qualificate al quarto round, suddivise in cinque raggruppamenti da quattro ciascuna, si sfideranno in gironi all’italiana con gare di andata e ritorno (3 partite in casa e 3 in trasferta per ciascuna squadra). In campo anche tre squadre italiane: Sir Sicoma Monini Perugia, Allianz Milano e Mint VeroMonza.La classifica dei singoli gironi verrà stilata in base al numero di vittorie: la squadra con più successi sarà la miglior piazzata. Cosa succede in caso di parità? La prima discriminante per definire i piazzamenti sarà il punteggio totale.