Europa.today.it - Recensione aspiratore-trituratore a batteria Stiga VS 100e: completo, potente e versatile

Leggi l'articolo completo su Europa.today.it

Dopo la prova dell'attrezzo multifunzione MT, torniamo oggi ad occuparci dicon ladell’VS. Unprodotto 3 in 1, utilizzabile come- soffiatore per foglie, erba, piccoli arbusti, neve e altro ancora e come.