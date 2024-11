Udinetoday.it - Rapinato in zona stazione da tre uomini per soli 10 euro

Lo hanno avvicinato in tre, in via Roma, alle 2 di domenica notte. Dopo averlo bloccato gli hanno sottratto il portafogli. All'interno c'erano, oltre ai documenti personali e alla tessera bancomat, solo 10. A essere preso di mira è stato un classe 1983 residente a Moimacco, che ha denunciato.