Ranking WTA (11 novembre 2024): Jasmine Paolini n.4, ma solo tre italiane in top100

Con la vittoria di Coco Gauff alle Finals, la stagione WTA è andata in archivio. Un successo che ha permesso all’americana di consolidare la propria terza posizione delmondiale, dietro ad Iga Swiatek ed Aryna Sabalenka, che terminerà l’anno da numero uno del mondo.fa la storia del tennis azzurro, perchè nessuna tennista italiana era mai riuscita a chiudere l’anno al quarto posto delmondiale. La certificazione di una stagione fenomenale per la tennista toscana, capace di raggiungere due finali Slam (Roland Garros e Wimbledon), sommando poi una serie di ulteriori risultati davvero eccezionali.La toscana ha difeso il suo quarto posto per soli quattro punti dall’assalto della cinese Zheng Qinwen, che ha raggiunto la finale a Riad. Sesta posizione per la kazaka Elena Rybakina, che ha faticato molto nel corso del finale di stagione anche per alcuni problemi fisici.