Terzotemponapoli.com - Radio Goal – Inter-Napoli partita d’alto livello. Le parole di Marelli e Tancredi Palmeri …

Leggi l'articolo completo su Terzotemponapoli.com

Durante, Calvarese, La Russa, De Maggio, Turci, Ferri, Scozzafava, Oliva,, Biasin ehanno partecipato a, trasmissione in onda sulle frequenze di a Kiss Kiss, per parlare della squadra azzurra e di altro. Questi i loroventi riportati da TerzoTempo.Com:Sabatino Durante, agente sportivo, ha rilasciato alcune dichiarazioni in un’vista a kisskiss.itIlsonda Vitão, calciatore brasiliano classe 2000, difensore centrale dell’nacional, cosa ne pensi? “Vitão è un ragazzo giovane che ha delle qualità, ma potrebbe avere gli stessi problemi di adattamento di Natan. Questi sono ragazzi giovani che hanno un prezzo accessibile ma non sono pronti per un campionato come il nostro. In Brasile ci sono dei talenti che costano delle cifre astronomiche come Vinicius o Rodrigo, ma appartengono ad un’altra categoria.