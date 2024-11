Oasport.it - Quando giocano Bolelli/Vavassori la prossima partita alle ATP Finals? Data, avversari, scenari di classifica

Dopo la vittoria all’esordio di questo pomeriggio in doppioATP2024 di tennis, torneranno in campo mercoledì 13 novembre (orario da definire) Simoneed Andrea, che nel Gruppo Bob Bryan affronteranno i tedeschi Kevin Krawietz/Tim Puetz.Simoneed Andreasi qualificherannosemifinali se batteranno i tedeschi Kevin Krawietz/Tim Puetz e Rohan Bopanna/Matthew Ebden batteranno Marcelo Arevalo/Mate Pavic, oppure se vinceranno in 2 set contro la coppia teutonica e Marcelo Arevalo/Mate Pavic batteranno Rohan Bopanna/Matthew Ebden in 3 set.La diretta tv del secondo match diNitto ATP2024 di tennis sarà fruibile su Sky Sport Uno, Sky Sport Tennis e Rai 2 HD, mentre la diretta streaming dellasarà disponibile su Rai Play, Tennis TV, Sky Go e NOW, infine la diretta live testuale sarà godibile su OA Sport.