Romatoday.it - Qualità della vita, romani soddisfatti ma restano insufficienti pulizia e gestione dei rifiuti

Leggi l'articolo completo su Romatoday.it

A Roma si vivrebbe bene se non fosse per ladelle strade e per la raccolta dei. È questa, in sintesi, la valutazione che si ricava analizzando “l’indagine sullae dei servizi pubblici” 2024 che l’Acos ha presentato, nel pomeriggio dell’11 settembre, all’interno.