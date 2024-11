Puff Daddy l’ossessione per gli specchi e le feste da mezzo milione L’ex modella di Playboy | Ha imparato da Hugh Hefner

Leggi l'articolo completo su Open.online

Continuano a piovere testimonianze pubbliche riguardo, il rapper rinchiuso nel Metropolitan Detention Center di Brooklyn a New York in attesa che a maggio si apra ufficialmente il processo che lo vede imputato per traffico sessuale, violenza sessuale e racket. Il giudice federale Arun Subramanian ha rigettato l’ordinanza cosiddetta «bavaglio» richiesta dai legali del rapper, che imporrebbe ai testimoni di rilasciare interviste. Il giudice, come ha dichiarato al Mirror, sta cercando di bilanciare il diritto di una presunta vittima alla libertà di parola con il diritto di Sean Combs, così all’anagrafe, a un giusto processo, «La Corte ha il dovere costituzionale di garantire che Combs riceva un giusto processo. Ma questo requisito essenziale del Sesto Emendamento deve essere bilanciato con le protezioni che il Primo Emendamento offre a coloro che affermano di essere vittime di Combs, soprattutto perché le restrizioni preventive alla parola sono la violazione più grave e meno tollerabile dei diritti del Primo Emendamento».