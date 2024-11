Ilpescara.it - Proseguono i furti notturni di gomme e cerchioni delle auto [FOTO]

Leggi l'articolo completo su Ilpescara.it

Non passa praticamente notte senza che a Pescara non venga messo a segno un furto didallemobili parcheggiate lungo le strade.Tra gli ultimi episodi vengono segnalati una Smart lasciata sui mattoni in via del Milite Ignoto e un suv sulla riviera di Porta Nuova di fronte.