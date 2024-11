Palermotoday.it - Pronto intervento sociale, a Cefalù rifinanziato il progetto

Leggi l'articolo completo su Palermotoday.it

Aiuti alle famiglie in difficoltà per rischi connessi alla povertà e situazioni di disagio o emarginazionecon necessari interventi per l’incolumità delle persone. Con questi presupposti e per fronteggiare emergenze sociali del genere, ae negli altri comuni del Distretto Sanitario.