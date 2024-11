Lalucedimaria.it - Preghiera dell’11 novembre alla Madonna di Barbana: ritrovata miracolosamente dopo la tempesta

Leggi l'articolo completo su Lalucedimaria.it

La statua delladivienesu di un alberoche una furiosamarina scatena e spazza via ogni cosa e in ogni dove. La popolazione interpreta questo come il segno della protezione di Maria da un gravissimo contagio che incombe e che non potrà lasciare scampo. Ma qualcosa di particolare . L'articolodilaproviene da La Luce di Maria.