Positano, chiusa casa vacanza: irregolarità e discarica abusiva nelle vicinanze

, in Costiera Amalfitana, è stata sospesa l’attività di unaa seguito di gravistrutturali e sanitarie. Il sopralluogo allaCome riportato da Il Mattino, i controlli sono stati effettuati dai carabinieri di Amalfi presso una struttura extralberghiera in località Montepertuso. Durante il sopralluogo della, i militari hanno rilevato che il numero di posti letto superava quello autorizzato, con letti posizionati anche in cucina, e accertato la presenza di abusi edilizi non sanati. Inoltre, a breve distanza dalla struttura, è stata rinvenuta unacontenente rifiuti pericolosi. Al termine delle verifiche, dieci persone sono state denunciate all’Autorità Giudiziaria.Fonte: SalernoTodaySegui ZON.IT su Google News.