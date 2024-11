Partita Francia-Israele mobilitate 4mila forze dell’ordine | Tolleranza zero

Leggi l'articolo completo su Periodicodaily.com

(Adnkronos) – Schieramento imponente didell'ordine per ladi Nations League in programma giovedì prossimo allo Stade de France. Un incontro ad "alto rischio", come ha detto il prefetto di Parigi, Laurent Nuñez, confermando su Bfmtv che saranno4.000dell'ordine, tra Polizia e Gendarmerie, un "dispositivo estremamente rafforzato". Circa 1.600 agenti .