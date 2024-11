Partita Francia-Israele mobilitate 4mila forze dell’ordine | Tolleranza zero

Leggi l'articolo completo su Ildenaro.it

(Adnkronos) – Schieramento imponente diper ladi Nations League in programma giovedì prossimo allo Stade de France. Un incontro ad “alto rischio”, come ha detto il prefetto di Parigi, Laurent Nuñez, confermando su Bfmtv che saranno4.000, tra Polizia e Gendarmerie, un “dispositivo estremamente rafforzato”. Circa 1.600 agenti della sicurezza saranno mobilitati allo Stade de France e il Raid, unità d’élite della Polizia francese, scorterà la squadra israeliana, ha precisato, parlando di un match in un “contesto geopolitico molto teso” dopo i fatti di Amsterdam in concomitanza con latra Ajax e Maccabi Tel Aviv. A Parigi, ha detto Nunez, sarà ‘’ in caso di disordini prima e dopo l’incontro. “Non tollereremo eccessi né disturbipubblico”, ha affermato, ribadendo che saranno “estremamente rafforzati” i controlli all’ingresso dello stadio.