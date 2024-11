Tpi.it - Oroscopo Branko oggi, lunedì 11 novembre 2024: le previsioni segno per segno

Leggi l'articolo completo su Tpi.it

: ledell’astrologo per la giornata di– Cosa dicono le stelle nell’didi11? L’astrologo ha consultato le stelle, e come sempre il suoè stato diffuso dall’emittente radiofonica, RDS, o altri siti online come Il corriere della città o solodonna.it. Di seguito lecomplete (presenti online)perdell’didi11:ArieteCari Ariete, riuscite ad avere il controllo su ciò che vi circonda, per questo non sentite la necessità di giustificarvi. Fate attenzione alla dieta: cercate di non esagerare a tavola. Non prendetevela se qualcosa non va secondo i piani.ToroCari amici del Toro, secondo l’di, state precedendo nella giusta direzione: qualcuno grazie alla fortuna, altri grazie alla propria razionalità.