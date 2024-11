Ilrestodelcarlino.it - Operaio morto a Ramiola: è caduto per 12 metri

Parma, 11 novembre 2024 – Ennesimo incidente mortale sul posto di lavoro, questa volta adi Medesano, nel Parmense: undi 59 anni ha perso la vita cadendo da un’altezza di 12. Era impegnato all'interno di uno degli stabilimenti della ditta Grigolin, azienda produttrice di materiali per l'edilizia. Le cause sono al vaglio dei carabinieri. Le prime ricostruzioni riportano che la produzione del colorificio era ferma al momento dell’incidente, con l’uomo che stava svolgendo una manutenzione in un settore del capannone, per conto di una ditta esterna. Dopo la caduta, i colleghi hanno dato l'allarme, ma all’arrivo del personale del 118 non c’era più nulla da fare: il 59enne, residente a Borgo Val di Taro, era. “Ormai non si tratta più di emergenza: è fondamentale imporre la volontà assoluta di affrontare con risolutezza quello che sta diventando un vero e proprio allarme sociale che riguarda la salute e la sicurezza sul lavoro”, così commenta Roberto Varani del settore edilizia Cisl nelle province di Parma e Piacenza, esprimendo cordoglio ai familiari della vittima.