Agi.it - Omicidio Tramontano: "Impagnatiello l'ha uccisa con lucidità, nessun raptus"

Leggi l'articolo completo su Agi.it

AGI - Dieci mesi dopo la prima udienza è alle battute finali il processo ad Alessandro, l'ex barman dell'Armani caffè che ha ucciso la compagna incinta Giulianel maggio di un anno fa. "L'del 27 maggio è il frutto di una decisione lucida, non è l'effetto di un. Le condizioni dell'imputato non erano affatto compromesse, 37 coltellate inferte con rabbia fredda". Lo ha detto la pm Alessia Menegazzo nel corso della requisitoria contro. Sono state modificate "solo le modalità esecutive" dell', "le origini sono già nel dicembre 2022", quandofa ricerche su internet sull'effetto del veleno per topi nel corso delle gravidanze. "Il 27 maggio ha semplicemente cambiato il programma, mantenendo ferma risoluzione omicidiaria", ha aggiunto la pm.