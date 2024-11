Liberoquotidiano.it - Omicidio Senago: pm Milano, 'prove schiaccianti contro Impagnatiello'

, 11 nov. (Adnkronos) - "Un processo faticoso, non indiziario, un articolato dibattimento che ha consentito a tutte e parti di arrivare alla formazione della prova: la perizia disposta d'ufficio dalla corte d'Assise, tutte le testimonianze e il materiale prodotto hanno dato un apporto significativo e un quadro chiarissimo". Così la pm diAlessia Menegazzo inizia la sua requisitoriaAlessandroalla sbarra per l'della compagna Giulia Tramontano e di Thiago, il bambino che portava in grembo. "ha confermato la sua responsabilità, ha ammesso i fatti quando aveva le spalle al muro, anche se ha tentato ancora una volta di manipolare la realtà dei fatti. La sua non è una confessione spontanea, ma ha parlato quando gli indizi erano" aggiunge la rappresentante della pubblica accusa.