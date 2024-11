Liberoquotidiano.it - Omicidio Senago: pm, 'Giulia vittima di agguato, ammazzata appena rientrata'

Milano, 11 nov. (Adnkronos) - Alessandro Impagnatiello, come un "giocatore di scacchi ha ucciso all'ultima mossa: non un raptus o un blackout, ma un vero e proprio, non c'è nessun segno di difesa sulla povera". E' uno dei passaggi della requisitoria della pm di Milano Alessia Menegazzo contro l'imputato alla sbarra per l'aggravato della compagnaTramontana, incinta al settimo mese di Thiago, uccisa nella loro abitazione ail 27 maggio del 2023. "Lui ha organizzato un vero e proprio, la scena del crimine è stata preparata con estrema cura" aggiunge la rappresentante della pubblica accusa che fissa, intorno alle 19.30 l'ora del delitto, per "quell'urlo di donna disperato" sentito da una vicina. Impagnatiello "l'haha varcato la soglia" spiega la pm.