Brindisireport.it - Nuovo incendio auto nella notte in città: è il terzo in tre giorni, si indaga

Leggi l'articolo completo su Brindisireport.it

BRINDISI - Intervento dei vigili del fuoco attorno all'1.30 dellatra ieri e oggi, lunedì 11 novembre, in corte Fra Vito a Brindisi per undivampato su un'parcheggiata per strada. Si tratta di una Renault, il rogo sarebbe partito dalla parte anteriore, il veicolo è andato.