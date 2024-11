Ilrestodelcarlino.it - Nuovo console di Porta Solestà. Due le candidature arrivate: . Luigi Lattanzi e Federico Forlini

Leggi l'articolo completo su Ilrestodelcarlino.it

Come anticipato dal Carlino, sarà sfida a due per il ruolo di. Il 15 dicembre, infatti, oltre che per il rinnovo del comitato, nel sestiere gialloblù si voterà anche per eleggere il successore del compianto Patrizio Zunica (nella foto), scomparso nel 2023. Da quel momento, la carica diè rimasta scoperta. Due leentro la scadenza, fissata per ieri sera alle 20: quella dell’ex caposestiere(che di gran lunga è stato il caposestiere più vincente nella storia della Quintana) e quella dello storico sestierante, ex consigliere e attuale giudice Fisb. Due profili molto diversi e due personaggi apprezzati nel mondo quintanaro. Non ci sono state sorprese dell’ultimo minuto. C’è grande attesa per conoscere il nome di colui che avrà l’onore, e l’onere, di ereditare il ruolo di Zunica.