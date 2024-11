Quicomo.it - Nuove mosse dei genitori per salvare le scuole del centro storico: un referendum e l'incontro con il prefetto

Leggi l'articolo completo su Quicomo.it

degli alunni delle"Nazario Sauro" e "Luigi Carluccio" neldi Como sono in fermento per la decisione del Comune di chiudere entrambe le strutture a partire dall’anno scolastico 2025/2026. Tale scelta, giustificata dall’amministrazione come un necessario riassetto.