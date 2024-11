Lortica.it - Nuova vittoria per il Tennis Giotto nel campionato maschile di A2

Secondaconsecutiva per la squadradelneldi Serie A2. Iti aretini hanno affrontato una lunga trasferta in Sicilia, dove hanno avuto la meglio sui secondi in classifica del Matchball Siracusa, chiudendo con un successo di 4-2 al termine di una maratona di incontri durata quasi undici ore. Guidato dal capitano Alessandro Caneschi, il team aretino si prepara ora all’ultimo incontro della regular season, previsto per domenica 17 novembre in casa del Ct Brindisi.L’equilibrio trae Matchball Siracusa è emerso sin dal primo singolo: Filippo Alberti ha lottato per quasi tre ore contro Alessandro Ingarao, concludendo con unaal terzo set per 6-4, 1-6, 7-5. Il vantaggio delsi è poi ampliato grazie ai successi di Stefano Baldoni, che ha sconfitto Michael Vrbensky con un doppio 6-4, e di Pietro Fanucci, che ha superato Antonio Caruso per 7-5, 6-1.