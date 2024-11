Lidentita.it - Nucleare: in arrivo Precursor, il primo simulatore di un reattore al piombo liquido IL VIDEO

Leggi l'articolo completo su Lidentita.it

Dimostrare la fattibilità di sistemi sicuri, affidabili e sostenibili: non si ferma la ricerca sulin Italia. L’Enea ha l’obiettivo di sviluppare entro il 2026 ilelettrico di unraffreddato al. Ci lavora nel Centro di Ricerche di Brasimone in provincia di Bologna. Ilsi chiama, è .: in, ildi unalILL'Identità.