Palermotoday.it - Notti Horror al cinema Rouge et Noir: "La mosca" di David Cronenberg torna sul grande schermo

Leggi l'articolo completo su Palermotoday.it

Quarto appuntamento con lealet: mercoledì 13 novembre, alle 22:30, in programmazione "La" (1985, 95 min) di, proiezione unica, in versione originale con sottotitoli in italiano.Cult indimenticabile die suo film manifesto che.