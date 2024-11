NFL 2024 2025 i risultati di Week 10 e le classifiche aggiornate

Leggi l'articolo completo su Sportface.it

Entra sempre più nel vivo la regular season NFL con la decima giornata di incontri che ha visto ancora una volta i Kansas City Chiefs campioni uscenti uscire vincitori da un match al cardiopalma contro i Denver Broncos. Mahomes e compagni soffrono anche questa domenica, arrivano ad assaporare per un attimo il sapore della prima sconfitta, ma i Broncos sbagliano il field goal della vittoria e permettono alla squadra di Andy Reid di andare 9-0 in stagione. Sempre al loro inseguimento in AFC ci sono i Buffalo Bills, vincenti a Indianapolis contro i Colts. In NFC c’è da segnalare il rientro l’esordio stagionale di Christian McCaffrey, subito protagonista nell’importante successo dei San Francisco 49ers ai danni dei Tampa Bay Buccaneers. Nel Sunday Night Football Jared Goff lancia ben 5 intercetti, ma i Detroit Lions riescono nella rimonta vincente sugli Houston Texans.