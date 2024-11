Ilgiornale.it - "Nessuna rivolta sociale quando si davano i soldi alle banche?". L'affondo di Meloni a Landini

Leggi l'articolo completo su Ilgiornale.it

Durante il faccia a faccia con i leader sindacali per discutere della manovra a Palazzo Chigi la premier illustra tutte le misure previste per il 2025, ma non risparmia frecciate al capo della Cgil presente all'incontro con il governo