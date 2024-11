Lapresse.it - Nato, Mattarella: “Attuale fase conferma validità scelta adesione Italia”

Leggi l'articolo completo su Lapresse.it

“Settantacinque anni or sono vedevano la luce il Trattato di Londra che istituiva il Consiglio d’Europa e il Trattato di Washington da cui prese le mosse la, organizzazione difensiva dei Paesi liberi”. Così il presidente della Repubblica, Sergio, nel messaggio inviato in occasione della conferenza ‘Il 75° anniversario del Consiglio d’ Europa e della, i pilastri della sicurezza democratica‘, alla Camera dei deputati.“La Repubblicana – aggiunge – è orgogliosa di aver partecipato fin dalla fondazione a questi Patti tra nazioni libere e sovrane, secondo unache le permise di superare la tragedia del Secondo Conflitto Mondiale in un contesto di cooperazione internazionale corrispondente al dettato della sua Costituzione e con l’affermazione di principi di indipendenza, libertà, sicurezza, crescita economica e sociale”.