Teleclubitalia.it - Napoli, paura in piazza Dante: investe agente della Municipale e poi fa incidente: arrestato 31enne

Leggi l'articolo completo su Teleclubitalia.it

unper sfuggire al controllo ma viene. A finire in manette in flagranza di reato undi origini straniere, A.W.ine poi faCi troviamo in. L’uomo, alla guida di un motociclo senza indossare il .L'articoloine poi faTeleclubitalia.