Napolitoday.it - Napoli, la rabbia di Conte nel post partita: "Se c'è un errore, il Var deve intervenire"

Leggi l'articolo completo su Napolitoday.it

"Se c'è unche significa che il Var non puòsu uncosì clamoroso? Intervengono quando gli conviene? Una decisione dell'arbitro poteva cambiare la, il Var c'è o non c'è per correggere gli errori? Il Var se c'è un, punto e basta. Questa cosa.