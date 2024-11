Lapresse.it - Napoli, 18enne ucciso: domani interrogatorio per Caiafa

È in programma per domattina alle 10, nel carcere di Poggioreale, l’davanti al gip di Renato Benedetto, 19 anni, fermato per la morte di Arcangelo Correra, 18 anni, morto all’alba di sabato mattina per un colpo di pistola partito accidentalmente., difeso dall’avvocato Giuseppe De Gregorio, è al momento in stato di fermo per porto abusivo e detenzione e ricettazione di arma, mentre per l’ipotesi di omicidio colposo il 19enne al momento è denunciato. Agli agenti della Mobile ha raccontato che il colpo di pistola è partito accidentalmente mentre stava maneggiando l’arma. Secondo il legale del ragazzo, la pistola potrebbe non essere stata nella disponibilità dima in ‘condivisione’.È su questo che si concentrano le indagini degli investigatori., 19 anni, molto amico della vittima, non aveva – secondo il legale – disponibilità economiche tali da porte comprare un’arma.